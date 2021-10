Rouen. Football : le FC Rouen s'impose face à Pacy-Menilles

Septième victoire de la saison pour les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime), qui ont battu Pacy-Menilles sur leur pelouse le samedi 15 décembre 2018 pour le compte de la 12e journée de National 3. Un succès sur un score serré face à une équipe en difficulté au classement (2-1).

Après une première mi-temps rondement menée avec deux buts à la clé de Diarra à la 4e minute puis de N'Chobi à la 24e, les Rouges et Blancs ont vu les locaux revenir au cours de la seconde période. Insuffisant toutefois pour empêcher une nouvelle victoire rouennaise.

Sous la pluie et dans un froid glacial, les Diables Rouges s'imposent 2️⃣-1️⃣ face à Pacy et deviennent champions d'automne ! 🥇🔴⚪️



Résumé, feuille de match et réactions à retrouver dès maintenant ! 🗞🔊



➡️ https://t.co/7zMdnGmmQj#TeamFCR #Rouen #Normandie pic.twitter.com/fQn5LjNuyM