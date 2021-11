Joyeuses Pâques !

Les œufs-cocotte au foie gras

Pour 4 personnes



Préparation : 10 mn

cuisson : 10 mn



8 œufs

120 g de foie gras entier

15 cl de crème fraîche liquide

2 cuillères à soupe

de beurre doux

Sel

Poivre du moulin

Baguette pour les mouillettes



Préchauffer le four à 200°C.

Casser les œufs et séparer les jaunes des blancs.

Réserver 4 jaunes entiers dans une assiette creuse.

Fouetter légèrement tous les blancs avec une fourchette, verser la crème fraîche, saler et poivrer en mélangeant bien.

Beurrer les cocottes, couper le foie gras en gros dés, et les déposer au fond des cocottes. Verser les blancs battus et enfourner 10 minutes à mi-hauteur.

A la sortie du four, déposer délicatement un jaune d’œuf sur le dessus de chaque cocotte, saler et poivrer. Servir aussitôt avec des mouillettes de pain toasté.

Ajouter quelques copeaux de foie gras au-dessus.