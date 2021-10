Caen. Idées de cadeaux de Noël : trouvez le cadeau idéal en Normandie

Retrouvez une sélection de cadeaux qui trouveront bonne place en dessous du sapin ! Il y en a pour tous les goûts et vous pourrez les retrouver en Normandie.

Jeux de société

Les jeux de société sont synonymes de bons moments à passer ensemble, c'est parfait pour s'amuser le 25 décembre et se retrouver à l'occasion entre amis ou en famille ! De deux à quatre joueurs, pourquoi ne pas tester Azul ? Le principe est simple : réalisez la plus belle des mosaïques dans ce jeu de stratégie primé par l' "As d'Or Jeu de l'Année 2018". Un excellent jeu au principe très simple et facile à prendre en mains. Flamme rouge est un jeu qui ravira les amateurs de la grande boucle, mais pas que ! Qui de votre sprinteur ou de votre grimpeur gagnera la course. Un jeu haletant, avec de nombreux tracés qui font qu'aucune partie ne ressemble à une autre !

Deux jeux qui peuvent devenir de futurs incontournables ! - Samuel Delhommeau

Les enfants pourront jouer aux apprentis conducteurs de train dans la version junior des Aventuriers du rail. Un jeu que l'on peut découvrir en famille et qui peut apprendre les rudiments de la version plus adulte du jeu. À propos des adultes, voici un jeu à ne pas mettre dans toutes les mains : Blanc Manger Coco ! Une personne lit une phrase et le but est de la compléter et de faire rire le lecteur. Les réponses sont souvent hilarantes ! Autant que celles du Burger Quiz, la version boite du jeu TV qui annonce de bonnes soirées entre amis !

Jouets

Place aux jouets pour cette sélection avec des joueurs pour tous les ages. Les plus petits pourront développer leurs sens avec le Tapis Aquadoodle. Il s'agit d'un tapis sur lequel l'enfant peut dessiner à l'infini grâce à de l'eau présente au sein du tapis. Les enfants peuvent ainsi dessiner sans se tacher. Show-coco est un véritable perroquet star ! Il chante, danse, parle, raconte des blague, bouge. Il sait presque tout faire et amusera les enfants. Il fait concurrence à un autre robot qui cartonne depuis plusieurs années : Bebo le robot. Il chante 40 chansons différentes et peut même répéter ce qu'on lui raconte. Même les bêtises ! Les enfants pourront aussi s'essayer au chant avec des jouets qui arrivent dans les foyers : les micros bluetooth. Ils permettent à l'enfant de chanter partout dans la maison, sans se prendre dans les fils ! Les petits mais aussi les grands pourront jouer avec la très large gamme de Lego. Cette année, sont arrivés les gammes Lego Harry Potter. Les fans pourront construire la grande salle du château de Poudlard et même le Poudlard Express.

Cadeaux gourmands

On n'y pense pas toujours mais on peut régaler nos invités lors du repas de Noël mais aussi sous le sapin avec des cadeaux qui raviront les gourmands et épicuriens. Un peu de douceur, en fin de repas, pourra être apportée par des madeleines de chez Jeannette, fabriquées à Colombelles (Calvados) ! Une réussite normande qui s'exporte de plus en plus ! Des packs "découverte" ou "super gourmand" sont disponibles en ligne et à la vente en Normandie.

Le pack Super Gourmand comprenant 1 Coffret Gourmand Marine de 8 madeleines (2 amande – 2 citron – 2 framboise – 2 pomme) 1 boite de ISPAHAN Rose Framboise de 8 madeleines 1 boite de Rhum Amande de 8 madeleines - Biscuiterie Jeannette

C'est un cadeau qui s'offre traditionnellement à Noel, le chocolat ! Impossible de ne pas faire mouche avec une belle boite de chocolats ! Les offres ne manquent pas en Normandie. Les Chevaliers d'Argouges, chocolatier artisanal à Moyon-Villages (Manche), propose de personnaliser des ballotins de chocolats. Une façon de faire plaisir à ses proches, de se faire plaisir tout en consommant local. Les biscuits de Saint-mère-église proposent des paniers garnis qui raviront les plus gourmands ! Plusieurs paniers sont proposés, à tous les prix et pour toutes les bourses !

En Normandie, on peut aussi combler les amateurs de bonnes bouteilles de différentes façons. On peut tout d'abord offrir des bouteilles originales comme les vins naturels et bio des Mets Chai, boutique située rue des jacobins à Caen (Calvados). Un vin naturel sans ajouts ni substances controversées utilisées. Un cadeau idéal pour quelqu'un qui voudrait découvrir ces vins encore méconnus. Si vous cherchez une très large gamme de vins, plusieurs cavistes vous proposeront leurs services comme V&B à Mondeville. La découverte des saveurs vinicoles peut passer par des cours d'œnologie. La Vignery, à Mondeville, propose des vins à la vente ainsi que des cours d'œnologie ! Parfait pour aiguiser son nez et briller en société.

Les kits pour brasser soi-même sa bière sont également à la mode. Tout est fourni pour brasser sa propre bière, selon ses goûts. Il ne reste, ensuite, plus qu'à doser et à lui donner un nom ! Les restaurants proposent quasiment tous des cartes cadeaux à offrir à Noël. Pensez à demander à vos restaurateurs préférés s'ils le proposent. On n'y pense pas toujours mais ce cadeau fera un malheur. Pour les petites bourses, le snacke à Mondeville propose aussi ces cartes. On peut y manger des burgers ou des kebabs tout en jouant aux jeux de société. Un endroit unique dans l'agglomération caennaise. Les jeux précédemment cités y sont présents.

Des cadeaux High-tech

Les cadeaux Hi-tech prennent de plus en plus de place sous le sapin. Les budgets sont très différents, on peut s'orienter vers des gadgets high-tech ou alors économiser pour un ordinateur. Les enceintes portables et casques feront un tabac, à coup sûr ! Difficile de se tromper avec ces produits que l'on trouve un peu partout. Coté gadget, on pourrait imaginer que, la qualité des smartphones aidant, les objectifs et stabilisateurs d'images pourraient faire bien fonctionner en cette fin d'année. Ces objets permettent de filmer en 4K dans de très bonnes conditions. Filmer en 4K c'est ce que proposent plusieurs modèles de drones ! Ces objets volants, identifiés, permettent de capturer des images superbes. Attention toutefois, leur usage n'est pas autorisé partout et il faut bien consulter la législation en vigueur avant de faire voler son drone. Pour les plus fortunés, les drones de la marque DJI sont des références dans le domaine.

Les fans de la marque à la pomme, les magasins Actimag Caen et Mondevillage proposent des tablettes ou ordinateurs. Et pourquoi ne pas penser aux objets d'occasion. Cela permet d'acquérir des objets à moindre prix ! Cash Express a ouvert ses portes dans le centre-ville de Caen. Ce nouveau point de vente offre 107m² dédiés à l'achat-vente de produits d'occasion. Enfin, un site normand propose un concept vraiment innovant. Impossible de faire un cadeau en double avec les kits développement de "faisable.fr". Sur ce site, on peut acheter des kits pour apprendre à faire des objets et programmer leur fonctionnement. On peut ainsi créer des enceintes connectées, pupitres, badges lumineux etc… L'idée est que l'enfant comprenne comment se fabrique tel ou tel objet et qu'il puisse ensuite savoir comment le réparer. Encore mieux que les cours de technologie du collège !

On peut construire soi-même des afficheurs LED ! - faisable.fr

Cadeaux détente

Les fêtes de fin d'année peuvent être des moments stressants, en fin d'année, au coeur de l'hiver. Après les gourmandises, pourquoi ne pas offrir d'autres moments de douceur. Direction le domaine de la pommeraye où l'on peut disposer de soins beauté et d'un spa dans un site magnifique avec des prestations haut de gamme.

La Normandie est une terre de détente et de bien être. Les espaces Thalasso ne manquent pas ! Thalazur Ouistreham et la Thalasso de Cabourg proposent une "Escale Détente Zen" avec neuf soins individuels et un accès libre au SPA. La Thalasso de Deauville propose des séjours complets pour déconnecter et se détendre. Situé à 10 minutes de Caen dans un cadre champêtre, Le Moulin du Bien-être propose des soins détente, pour le visage et le corps, un hammam et des. La Thalasso des trois mondes, à Luc-sur-mer propose des bains japonais ! Les homatsuyoku (bains de bulles d'air) massent tout le corps et des bassins à différentes températures auront un effet vitalisant. Vous pouvez aussi vous relaxer sur des tatamis en paille de riz.

Cadeaux sensations et loisirs

Autre idée cadeau qui n'est pas toujours la première à laquelle on pense, des entrées pour des parcs d'attractions. Les offres ne manquent pas en Normandie avec Festyland, le Parc Bocasse, le parc ange-michel etc.

Les entrées pour des zoos et autres parcs animaliers seront également appréciés au pied du sapin. Le zoo de Cerza propose même de passer des nuits au plus près des animaux. Le genre de nuit en totale immersion que l'on oublie pas !

Le zoo de cerza propose des nuits au plus près des animaux - TO

Pour un cadeau inoubliable, volez au-dessus des plages du débarquement à l'aube du 75e anniversaire avec Norman'air. Survolez les beautés de Normandie en avion ultraléger (catégorie ULM) de deux places. De magnifiques balades aériennes accessibles à tous, au départ de l'aéroport de Caen-Carpiquet, avec un pilote professionnel !

Un autre cadeau sensation mais un vol un peu moins haut cette fois avec Airfly. C'est une soufflerie qui simule un saut en parachute ! Ils proposent des packs spécial Noël et sont partout présents à Touffreville, près de Caen. Amusement garanti.

Mode

Comment allier résistance et élégance ? Avec un véritable parapluie de Cherbourg ! Un cadeau bien utile en Normandie et d'une élégance folle. De nombreux modèles sont proposés et il est même possible de personnaliser son parapluie. On peut même y broder ses initiales. Mention spéciale au superbe modèle "sport auto".

Le véritable parapluie de Cherbourg, bien utile en Normandie - Parapluie de Cherbourg

Vous voulez offrir un sweet-shirt ou un t-shirt bien sympa ? Quatre cent quinze est une marque qui a été lancée par trois Caennais il y a quelques années maintenant et connaît un très fort succès ! Leurs collections liées au foot sont très appréciées et il est rare de trouver un plateau télé d'une émission de foot sans qu'un chroniqueur porte l'un de leurs vêtements ! Les vêtements sont disponibles dans quelques boutiques et sur leur site internet.

Second poteau Pavaaaaaaaard - Julien Hervieu

Une autre marque créée par des Normands qui pourrait cartonner dans les années à venir, c'est Petit normand. La marque a été lancée par des amoureux de la région, qui viennent de la Manche, elle propose la possibilité aux Normands de revendiquer et d'être fiers de la région via les vêtements et l'habillement. Le bonnet pompon cartonne depuis le lancement. La marque se trouve uniquement en ligne.

Il est possible de personnaliser ses bonnets comme bon nous semble ! - petitnormand

Pour les footballeurs, une marque normande commence à se frayer un chemin parmi les équipementiers, c'est Tibtop ! Cette marque de protège-tibias créée par un Rouennais propose de faire des protèges personnalisés ! Il est possible de porter la photo de ses enfants en dessous de ses chaussettes avant un bon match du dimanche. La marqua a déjà séduit des joueurs professionnels comme Mesut Özil, Ousmane Dembélé ou Pierre-Emerick Aubameyang !

Cadeaux culturels

Coté consoles de jeu vidéo, la Nintendo Switch, la Playstation 4 et la Xbox One sont toujours les fers de lance de cette génération. Elles proposent toutes de bons jeux de qualité. La mode cette année s'est également tournée vers les consoles rétro. La Nintendo Classic Mini Nes ou encore la Console SNES classic Mini proposent les meilleurs jeux des consoles NES et super NES que les enfants des années 80 et 90 ont écumés. Playstation propose également une version classic de la Playstation. Cette version semble un peu plus décriée que les versions de Nintendo et pourrait décevoir certains.

Ce soir c'est… Smash ! Smash bros Ultimate est LE jeu vidéo de cette fin d'année. Ce jeu vidéo, disponible sur la console Nintendo Switch permet de s'affronter en amis avec plus de 70 personnages différents dans des niveaux et des arènes provenant de dizaines de jeux Nintendo. Le jeu est rythmé, nerveux, amusant. Du fun à l'état pur. Autre jeu de cette fin d'année, c'est Red Dead Redemption 2, sur Playstation 4 et Xbox One. Ce jeu plonge le joueur au far ouest dans une ambiance exceptionnelle. Un très grand jeu des créateurs de GTA. Dans la vague nostalgique qui touche les joueurs, on peut mentionner Spyro reignited trilogy qui remet au goût du jour les aventures du dragon le plus célèbre des deux premières Playstation. Enfin, certains indémodables figureront à coup sûr sous les sapins des Normands comme le dernier Mario Kart, Mario Party, Spiderman, God of War ainsi que Forza Horizon 4.

Au rayon musique, comment ne pas mentionner la réédition du CD du rappeur normand Orelsan, épilogue de la fête est finie, avec un duo explosif avec Damso sur "rêves bizarres". Son compère des casseurs flowters, Gringe, a lui aussi sorti un album solo "Enfant lune" qui est une petite pépite.

On pourra ranger des livres dans la bibliothèque après Noël. Outre les super recueils des aventures de Picsou. Les Normands pourront revivre l'histoire de leurs villes à travers différentes BD sorties récemment. Les habitants de Dieppes pourront retracer l'histoire de la ville aux quatre ports avec la BD Dieppe : du camp de César à nos jours. La ville de Rouen a également eu le droit à son histoire racontée avec des bulles. Caen n'est pas en reste, avec la BD "Caen, de Guillaume le Conquérant à la guerre de Cent ans". Il existe même une BD née en Normandie, pour vous aider à aimer les maths !

Enfin, pour terminer, un cadeau "novateur" avec Agent Paper qui propose de la décoration en papier, de l'art de la table, des origamis, des posters, des luminaires, du scrapbooking, rue St Pierre à Caen (Calvados). On peut fabriquer ses propres objets en papier.

Agent Paper permet de fabriquer des objets en papier - Agent Paper