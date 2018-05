Parcs d'attractions en Normandie : les nouveautés 2018

La grosse saison approche pour le monde des parcs de loisirs. Avant l'été, pour préparer la saison, les parcs regorgent d'idées et de nouveautés pour attirer de nouveaux visiteurs en quête de distractions et de sensations.

Apporter de la nouveauté chaque année est un enjeu pour les parcs d'attractions normands qui souhaitent attirer des touristes mais aussi faire revenir des visiteurs qui ont déjà passé les portes d'entrée de ces espaces de loisirs. Au printemps, l'heure est traditionnelle au dévoilement des petits plus de la nouvelle saison. Alors quid du cru 2018 dans l'actualité des parcs d'attractions en Normandie ?

Festyland

Le plus connu des parcs d'attractions normands, présent depuis 1989 à Carpiquet (Calvados), fait peau neuve avec deux nouvelles attractions au sein d'un nouvel espace ayant pour thème les Vikings. Les plus petits pourront embarquer dans un petit train qui explore les univers nordiques dans Troll Roll et Niørty leur offrira de nombreuses sensations grâce à un drakkar tournant sur un half-pipe dans ce qu'on appelle communément une attraction de type disco-coaster.

Pratique. Tarifs : adulte 20,50€, enfant (-12 ans) 17,50€, enfant -95 cm gratuit.

Parc du Bocasse

Une nouvelle file d'attente pour le méga disco du parc, de grosses modifications pour la gare du train de la mine et du Colorado… L'heure est aux réhabilitations au parc du Bocasse situé à La Bocasse (Seine-Maritime). Le parc inaugurera également des espaces pour les plus jeunes. Farmer adventure va être modifié tandis que dans la zone pirates, los rapidos a vu sa zone d'embarquement et ses escaliers rénovés. Deux nouveautés pour les petits remplacent l'attraction Marche sur la Lune : Crazy Butterfly, un bus volant et Apple's Wheel, une mini grande roue. Les petits pourront également profiter de l'attraction Jet Bees. Autre nouveauté qui remplace les canards de Cancan : Pirate's Flight qui donnera l'impression de voler aux visiteurs.

Pratique. tarifs : adulte (à partir de 12 ans) 19,60€, enfant 17€, gratuit pour les enfants de moins de 1 mètre.

Ange Michel

Trois nouveautés sont à l'honneur cette saison dans le parc situé à Saint-Martin-de-Landelles (Manche). Tout d'abord, les visiteurs pourront prendre une pause dans des conditions optimales grâce au restaurant la Belle Époque qui bénéficie d'un coup de neuf. Le restaurant sera redécoré et réaménagé pour améliorer le confort des visiteurs. Les plus jeunes pourront s'amuser sur un nouveau manège, celui des cochons qui rient et toute la famille pourra s'amuser sur le tourbillon, des nacelles pivotantes sur elles-mêmes.

Pratique. Tarifs en haute saison : adulte 16,50€, enfant (-12 ans) 14,00€, enfant -95 cm gratuit.

