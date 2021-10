Saint-Lô. 80 agriculteurs mobilisés devant la préfecture de la Manche

Quelque 80 agriculteurs manifestaient devant la préfecture de la Manche à Saint-Lô (Manche), ce jeudi 13 décembre 2018 vers 21 heures, après un appel des deux syndicats FDSEA et Jeunes Agriculteurs.

Une mobilisation pour la défense du revenu agricole, avec la publication et l'application des ordonnances suite aux états généraux de l'alimentation, et le temps presse, alors que les négociations commerciales entre distributeurs et transformateurs ont commencés.

Sébastien Amand le président de la FDSEA de la Manche :

Sébastien Amand Impossible de lire le son.

Même tonalité chez François Rihouet le président des Jeunes Agriculteurs de la Manche, avec un rassemblement pacifique, mais attention, les agriculteurs pourront "montrer les dents" dans les jours ou semaines à venir.

François Rihouet Impossible de lire le son.

Une délégation de six membres des deux syndicats a été reçue par le préfet de la Manche. Les agriculteurs dénoncent aussi une surenchère des réglementations, l'augmentation des taxes, alors que le monde agricole subit une forte fragilité économique et morale selon les syndicats.

Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA à leur côté, elle sera présente le vendredi 18 janvier 2019 à Saint-Lô (Manche) et le lendemain à Caen (Calvados).