Le-Havre. Les manifestations dans l'Eure et en Seine-Maritime à l'appel de la CGT

Plusieurs manifestations sont prévues en Seine-Maritime et dans l'Eure après l'appel lancé par les syndicats CGT, puis Solidaires et FSU. Objectif : défendre le service public, les salaires et les pensions, notamment. Le cortège partira à 9 h 30 de la gare de Dieppe, à 10 heures de Franklin au Havre, à 14 heures du cours Clemenceau à Rouen et à 14 heures de la préfecture à Évreux.