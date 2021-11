Asterix au service de sa Majesté : LE TEASER VIDEO

Le film se base sur deux albums, Astérix chez les Bretons et Astérix chez les Normands. Les deux protagonistes y croiseront bon nombre d'énèrgumènes, dont la très snobe Miss Macintosh (Valérie Lemercier), chargée de veiller sur l'éducation d'Ophélia (Charlotte Le Bon) et aussi des vikings très musclés (Dany Boon et Bouli Lanners).

Mais surtout, Astérix et Obélix auront le privilège de rencontrer la reine d'Angleterre (Catherine Deneuve.) Le film sortira le 17 octobre prochain.



