Animations. Caen : les Rives de l'Orne fête Noël

Depuis début décembre 2018, le centre commercial des Rives de l'Orne à Caen (Calvados) s'est mis à l'heure des fêtes de fin d'année. La galerie s'est parée de ses plus belles lumières pour la plus grande joie des petits. Ces derniers peuvent découvrir le stand Lego et Harry Potter de 80 m². Deux univers différents mais qui font un carton auprès du jeune public.

La patinoire de Noël s'installe sur l'esplanade !

Avec ses 150 m² à ciel ouvert, la patinoire de Noël reste l'une des attractions phares de ces fêtes où la magie est de mise. Installée sur l'esplanade au pied du grand sapin, la patinoire est l'occasion pour les enfants de faire leurs premières glissades en famille.

Jusqu'au dimanche 6 janvier 2019, à partir de 11 heures, Centre commercial des Rives de l'Orne à Caen. Gratuit.