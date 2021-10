Rouen. La crèche de Noël reste une tradition dans les foyers rouennais

La crèche de Noël a longtemps été incontournable et reste encore aujourd'hui une tradition dans beaucoup de foyers. Exemple à Rouen (Seine-Maritime).

Des souvenirs

"C'était une habitude, quand j'étais gamin", raconte Arnaud Cléry avec une pointe de nostalgie. "Mes parents en mettaient toujours une dans le salon, près de l'arbre. Et le soir de Noël, on sortait la figurine de Jésus. C'était une jolie décoration. J'imagine que beaucoup de gens en font encore, ne serait-ce que par habitude, mais moi, je me contente d'un sapin et de quelques guirlandes."

"Oui, on a installé une crèche à la maison", confie Clotilde Gosselin. "Par conviction. Pour nous Noël c'est avant tout la naissance de Jésus. Mais aussi par tradition, car mon mari et moi avons le souvenir d'enfance de la crèche faite avec les parents et parfois les grands-parents. Nous voulons transmettre cette atmosphère à notre fils en approchant chaque jour un peu plus les santons de la crèche pour se préparer à la fête de Noël."