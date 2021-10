Caen. Bernard Sainz, "Docteur Mabuse", jugé en appel à Caen

Bernard Sainz, 75 ans, surnommé le "Dr Mabuse", est jugé mercredi 12 décembre 2018 en appel à Caen (Calvados) dans une affaire de dopage dans le monde du cyclisme amateur et semi-professionnel. Le mardi 5 septembre 2017, celui qui n'est pas médecin mais se présentait comme un "spécialiste des médecines douces" avait été condamné en première instance à neuf mois de prison ferme et 20 000 euros d'amende, pour aide ou incitation des sportifs à l'usage de substances ou procédés interdits aux sportifs dans le cadre d'une compétition.

"Les témoignages disent tous la même chose. Le rôle de Bernard Sainz, c'est la rédaction de protocoles de dopage qu'il dicte" au coureur, avait estimé à l'audience, le mardi 4 juillet 2017, Joséphine Lecardeur, vice-procureur de la République, avant de demander six mois de prison ferme et 20 000 euros d'amende. Bernard Sainz avait nié toute volonté de doper.

Mis en examen dans une autre affaire

Le "Dr Mabuse" a depuis été mis en examen et écroué en novembre 2017 dans une autre affaire pour exercice illégal de la médecine et incitation à l'utilisation par des sportifs de substances ou méthodes dopantes interdites, dans le cadre d'une enquête ouverte à Paris. Cette procédure fait suite à la diffusion d'un reportage en caméra cachée de l'émission Cash investigation, diffusé en 2016 sur France 2 et réalisé en collaboration avec Le Monde. Les journalistes l'avaient surpris en train de conseiller des protocoles de dopage à des cyclistes.

Coureur cycliste amateur dans les années 1960, Bernard Sainz s'est fait connaître en devenant directeur sportif adjoint d'une équipe professionnelle de premier plan (Fagor-Mercier puis Gan-Mercier), dont les vedettes étaient le légendaire Raymond Poulidor et Cyrille Guimard, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France. Au fil des années, il s'est reconverti dans les soins aux sportifs et aux chevaux. Il est devenu "Docteur Mabuse", le surnom ambigu qui fait référence au personnage machiavélique et insaisissable popularisé par le cinéaste Fritz Lang.

