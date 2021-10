Bellême. Les six principaux élus normands jugent la prestation d'Emmanuel Macron

Le président de région Normandie Hervé Morin et les cinq présidents des cinq Conseils départementaux de la Seine-Maritime, du Calvados, de l'Eure, de la Manche et de l'Orne se sont réunis mardi 11 décembre 2018 à Bellême, dans le Perche Ornais. Au lendemain de l'intervention télévisée très attendue d'Emmanuel Macron dans le cadre de la crise des Gilets Jaunes, les six élus confient en exclusivité au micro de Tendance Ouest leur sentiment quant à cette allocution.