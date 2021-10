Caen. À Caen, les étudiants en médecine se dénudent pour la bonne cause !

Depuis six ans, les étudiants en médecine de Caen (Calvados) élaborent un calendrier caritatif, dont les bénéfices sont reversés à des associations. L'an dernier, un peu plus de 500 exemplaires avaient été vendus et cela avait permis de récolter environ 2 500 euros pour la Fédération française de cardiologie. Cette année encore, ils posent donc légèrement dévêtus pour la bonne cause. Pour ce calendrier 2019, les étudiants ont même décidé de soutenir plusieurs associations.

Lutte contre les maladies rares

"Cette année, nous avons décidé de soutenir des associations qui luttent contre les maladies rares", explique Emeric Lequillerier, vice-président en charge de la communication au sein de la Corpo Médecine. "Ce sont des maladies qui touchent très peu de personnes et des maladies peu représentées donc les personnes peuvent se sentir isolées". Petite particularité, les étudiants soutiennent douze associations, une par mois du calendrier. L'argent récolté sera reversé équitablement. Le calendrier est en vente à cinq euros sur le site internet de la Corpo Médecine de Caen.

Le calendrier 2019 des étudiants en médecine de Caen. - Grégory Forestier

