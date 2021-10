Balade. Une première semaine calme au marché de Noël de Rouen

Les petits chalets blancs ont fait leur retour depuis mercredi 28 novembre 2018 sur la place de la cathédrale à Rouen (Seine-Maritime). L'occasion pour les habitants et les touristes de flâner au milieu des allées à la découverte de produits originaux, locaux ou des spécialités culinaires.

"On manque de fréquentation"

"C'est la première fois que je m'installe au marché de Noël de Rouen, souligne Thierry Dupard, qui propose des sacs à dos étanches. On manque, quand même d'un peu de monde et de fréquentation. Mais ça va venir, la météo n'aide pas." Il faut dire que les marchés de Noël sont un passage incontournable pour de nombreux vendeurs : "C'est une vraie vitrine, c'est le moment où les gens sont enclins à regarder les produits un peu plus que le reste de l'année".

Quoi de mieux pour attirer des clients que de proposer des produits à la dégustation. C'est le cas, quelques mètres plus loin d'Alex Gor et de ses dizaines de fromages savoyards et de saucissons. "La gastronomie fait partie de l'esprit de Noël car on se regroupe en famille pour déguster de bons produits", affirme-t-il.

"On s'attendait à avoir un peu plus de monde pour l'ouverture", ajoute Alex Gor qui espère que la fréquentation va s'améliorer au fil des jours et notamment durant les prochains week-ends.

Trouver des cadeaux

Reste que le marché de Noël reste un passage incontournable pour trouver des idées de cadeaux à mettre sous le sapin. Comme les livres qui sont toujours une valeur sûre : "C'est un petit cadeau qui fait toujours plaisir surtout quand on peut permettre de rire en lisant", explique Marie-Laure Favry, représentante des Éditions du léopard masqué qui commercialise notamment des parodies de Tintin et Milou.

"Nous avons surtout des visiteurs en repérage pour le moment qui ne manqueront pas de revenir plus tard", poursuit-elle. Le marché de Noël reste sur la place de la cathédrale de Rouen jusqu'au dimanche 30 décembre 2018.