Alençon. Tendance Live : Lauréline sur la scène d'Anova à Alençon

Alençonnaise pur jus, la jeune Lauréline débute le chant à 15 ans sous les précieux conseils de son professeur Julie Gloria. Elle poursuit l'aventure en intégrant le chœur Ados au Conservatoire d'Alençon et goûte à la scène avec deux comédies musicales, " Grease " et " Le Moulin Rouge ".

Une voix touchante

Révélée au Festival Lik'Orne 2017, repérée lors des auditions " The Voice 2018 ", finaliste aux auditions " NTBH 2018 ", Lauréline évolue dans un univers jazz / pop-rock, une voix puissante et incarnée, elle aime revisiter le répertoire d'artistes d'hier et aujourd'hui.

C'est la voix de Lauréline qui a touché l'équipe de Tendance Ouest. Une voix sans artifice, sans effet, portée par une sincérité touchante.