Caen. La Normandie balayée par des vents violents ce week-end

À partir de ce jeudi 6 décembre 2018, dans la soirée, jusqu'au lundi 10 décembre en matinée, des coups de vent vont sévir en Normandie sur toute la façade de la mer de la Manche.

Des pointes jusqu'à 110 km/h

En bord de mer, la perturbation débute ce jeudi et se renforcera dans la nuit avec un flux sud-ouest, puis d'ouest de 60 à 75 km/h, avec des rafales entre 85 et 90 km/h, et des pointes 110 km/h possibles, selon Météo France. L'état de la mer sera fort à très fort, avec des creux de quatre à six mètres.

Des rafales sur les côtes, mais aussi dans les terres, particulièrement dans la Manche et la Seine-Maritime. - Météo France

Des épisodes de grêles et d'orages sont prévisibles vendredi 7 décembre dans l'après-midi sur l'ensemble de la façade maritime. Les plus fortes rafales de vent, elles, sont attendues sur la pointe du Cotentin.

Samedi 8 décembre selon Météo France, le vent soufflera à près de 100 km/h dans les terres dans la Manche, 90 km/h dans l'Eure et l'Orne, et 95 km/h dans le secteur du Havre. Un retour à des conditions météorologiques normales est prévu pour lundi matin.

La préfecture de la Manche et Mer du Nord déconseille toutes pratiques de loisirs nautiques et appelle les usagers de la mer à la plus grande prudence.