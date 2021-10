Alençon. Tendance Live : Naya sur la scène d'Anova à Alençon

Elle a du style et ce petit côté pop anglaise auquel il est difficile de résister. Spontanée, la scène ne lui fait pas plus peur que le fait d'incarner l'avenir de la pop.

Auteure, compositrice et interprète, la jeune Naya s'est fait remarquer dans l'émission The Voice Kids sur TF1 en 2014. Finaliste du programme cette année là, elle a depuis signé chez Sony Columbia.

Il faut dire que son talent y est pour beaucoup ! À 18 ans, Naya partage sa vie entre Libourne, en Gironde, et ses concerts, le plus souvent à Paris. Au piano, à la guitare ou la batterie, c'est elle qui écrit et compose. Son premier album, sorti en septembre 2018, appelé Ruby a un grand succès. Naya est un oiseau rare, la journée elle vit sa vie d'étudiante et le soir elle s'isole pour composer, écrire et convertir la pop et l'électro qu'elle a dans la peau.