Alençon. Tendance Live : Jérémy Frérot sur la scène d'Anova à Alençon

Son timbre de voix est l'un des plus caractéristiques de ces dernières années, Jeremy Frerot a fait chanter la France avec son groupe Fréro Delavega de 2011 à 2017. En 2018, l'ancien assistant d'éducation a lancé sa carrière solo avec le titre "Revoir". Son premier album solo "Matriochka" est sorti en octobre 2018.

Folle aventure

L'artiste a eu besoin de se recentrer après la folle aventure de Frero Delavega qui a suivi la saison 3 de l'émission The Voice sur TF1. Le duo et ses polyphonies ont mis le feu aux poudres de toutes les scènes de France et de Navarre. Les deux amis, anciens sauveteurs en mer et anciens étudiants en STAPS dans le but de devenir professeurs d'éducation physique et sportive, se sont séparés en juin 2017.

Les textes en français de son nouvel album sont plus intimes sur des partitions électro-pop aux orchestrations épurées. Le voyage est toujours agréable. La voix laisse planer comme un champ de "possibles".