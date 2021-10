Alençon. Tendance Live : Gauvin Sers sur la scène d'Anova à Alençon

Après l'énorme succès de "Pourvu", un premier album vendu à plus de 130 000 exemplaires et plus de 200 dates de concert à travers la France dont l'olympia, Gauvain Sers revient en 2019 avec "Les oubliés" une chanson qui aborde la désertification de nos campagnes (fermetures d'écoles, des commerces…). Fidèle à l'esprit de son premier album, paroles touchantes, profondes, d'actualité et très certainement intemporelles, Gauvain Sers sait faire passer ses messages sans jamais être agressif. Auteur, compositeur, interprète, ses influences sont toujours présentes, celles de Renaud ou d'Allain Leprest ses mentors.

Une belle année 2019

En février 2018, Gauvain SERS était venu passer la journée avec Tendance Ouest à Caen. Il nous avait promis de revenir, il honore sa parole et sera présent à l'Anova, l'occasion de découvrir cette nouvelle chanson qui amorce un deuxième album attendu dans quelques mois. Une belle année s'annonce pour celui qui fêtera ses 30 ans en 2019.