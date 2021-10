Saint-Antoine-la-Forêt. Seine-Maritime : elle mise sur le zéro déchet

À Saint-Antoine-la-Forêt, entre Bolbec et Lillebonne (Seine-Maritime), Marion Bredel vient de lancer son entreprise L'Ortiellerie. Son concept, le zéro déchet. Elle a été aidée par la CCI Seine-Estuaire et son réseau Femmes et Challenges pour se lancer dans l'entreprenariat.