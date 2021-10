Saint-Aubin-sur-Scie. Près de Dieppe, avenir très incertain pour la clinique des Aubépines

L'avenir de la clinique des Aubépines à Saint-Aubin-sur-Scie (Seine-Maritime), près de Dieppe, est menacé. L'établissement a été placé en redressement judiciaire, vendredi 30 novembre 2018. Cette décision a été prise à la suite de la suspension de l'activité de la maternité pour deux mois, par l'Agence régionale de santé (ARS).

Un établissement fragilisé

"La clinique était déjà en fragilité et le fait de nous avoir suspendu cette activité ne nous a pas permis de continuer à payer nos créanciers", explique Véronique Loeillet, la directrice de la clinique. Il faut dire que la maternité représente 55 % du chiffre d'affaires de l'établissement, "c'est cette activité qui nous permet de continuer à travailler".

Les activités chirurgicales, elles se poursuivent, tout en devant rassurer les patients qui s'inquiètent de l'état de santé de la clinique. "Avec cette suspension, on ne peut pas continuer à encaisser de l'argent", admet Véronique Loeillet.

Surtout, la directrice comme le personnel voudrait comprendre pourquoi la maternité a été suspendue pour deux mois par l'ARS depuis jeudi 15 novembre 2018, évoquant des raisons de "qualité et de sécurité des soins".

"On a été traité avec un mépris total", Véronique Loeillet, directrice de la clinique.

"Nous n'avons toujours pas eu de réunion avec l'ARS suite à la manifestation organisée par notre personnel et nous avions rencontré le sous-préfet. Ils nous avaient promis de se rendre dans l'établissement pour pouvoir discuter et voir ce que l'on nous reproche vraiment mais personne n'est jamais venu, poursuit Véronique Loeillet. On a été traité avec un mépris total."

La directrice affirme n'avoir été rappelée par personne depuis l'annonce de la fermeture pour deux mois de la maternité. Si aucun repreneur ne se manifeste d'ici le 31 décembre 2018, la clinique des Aubépines devrait être placée en liquidation judiciaire. D'ici là, le personnel pourrait mener des actions afin de se faire entendre.