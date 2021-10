Le-Havre. Seine-Maritime : des incidents en marge des mobilisations sociales

Les mobilisations des gilets jaunes se poursuivent, lundi 3 décembre 2018, à travers la Seine-Maritime. "Les manifestants sont moins nombreux que lundi dernier", note Benoît Lemaire, directeur de cabinet de la préfète de Seine-Maritime, sans toutefois vouloir donner de chiffre.

Il force un barrage

Surtout, plusieurs rassemblements à l'appel de la CGT ont été enregistrés dans le département. Dès le petit matin, des gilets jaunes, des dockers et des agents portuaires se sont mobilisés devant le terminal pétrolier Rubis au Grand-Quevilly. "Le site a été débloqué vers 16h30 dans le calme", souligne Benoît Lemaire.

La situation a été plus compliquée dans la zone industrielle et portuaire au Havre. Un automobiliste de 47 ans a tenté de franchir un barrage de pneus enflammés. Sa voiture a été calcinée et l'homme a été brûlé au visage et aux mains. Il a été médicalisé et transporté vers un hôpital.

Un autre rassemblement syndical devant le centre du Carré des Docks a eu lieu, sans incident. Des caddies et des poubelles ont également été enflammés dans la région havraise.

Caillassage de camions

Au rond-point des Vaches, à Saint-Etienne-du-Rouvray, des camions étrangers ont été pris pour cible par des individus qui les ont caillassés. L'un a eu une vitre détruite. "Les gilets jaunes qui occupent le rond-point nous ont prévenus de leur départ vers 20 heures, explique Benoît Lemaire. J'apprécie cette attitude claire." La préfecture note ainsi qu'il s'agit de délinquance et non de débordement venant de gilets jaunes.

Dans le reste du département, le secteur de Dieppe reste celui qui mobilise le plus à travers le territoire. "Près de la moitié des manifestants gilets jaunes s'y trouvent", complète Benoît Lemaire. Un barrage filtrant a notamment été mis en place sur la zone industrielle de Rouxmesnil-Bouteilles.