Le-Havre. [Ligue 2] HAC-Châteauroux : "avoir foi en notre capacité à changer les choses"

Les footballeurs du Havre AC (Seine-Maritime) sont de retour sur la pelouse du stade Océane mardi 4 décembre 2018 pour affronter Châteauroux (Indre). Les Havrais sont dans une spirale compliquée après une défaite et un match nul. L'objectif est donc d'inverser la tendance, "il n'y a pas de spirale qui ne s'inverse pas donc il faut avoir foi en notre capacité à changer les choses", rappelle l'entraîneur havrais Oswald Tanchot.

Pour cela, il compte sur ses joueurs pour être plus décisifs, vigilants, conquérants et à avoir "la volonté d'enfoncer le clou quand on mène au score".

"Il faut faire son championnat, regarder le match qui vient et tout faire pour le gagner."

Du côté des joueurs, on admet des défaillances : "C'est un peu compliqué, on paye cash chaque erreur, il faut être plus concentrés", souligne Victor Lekhal. Mais il continue d'y croire :

"Il va falloir enclencher" Impossible de lire le son.

Oswald Tanchot continue également d'y croire, même s'il admet que l'écart se creuse. "Il ne faut pas regarder ceux qui avancent très vite quand on est dans une période où on avance moins vite parce qu'on se fait mal à la tête, on s'essouffle, précise-t-il. Il faut faire son championnat, regarder le match qui vient et tout faire pour le gagner."

Le coach compte aussi sur un joueur : Tino Kadewere. Le Zimbabwéen, blessé depuis le début de la saison, pourrait faire son retour sur la pelouse lors des tout prochains matchs. Mais Oswald Tanchot reste prudent : "C'est toujours délicat de mettre une pression ou une attente sur un joueur qui revient de blessure."