Alençon. L'aide aux zones rurales, un échec ?

L'échec des Zones de Revitalisation Rurale (ZRR) : des exonérations fiscales et sociales pour relancer le dynamisme économique dans la ruralité la plus en souffrance. En pleine crise des Gilets jaunes qui dénoncent notamment l'abandon par l'État des zones rurales, un audit de ce dispositif de l'État vient d'être réalisé par la députée LREM de l'Aveyron Anne Blanc et la LR de l'Orne Véronique Louwagie.

Un échec

Au terme d'un travail de plusieurs mois avec de nombreuses auditions, des déplacements sur le terrain, leur constat est sans appel : ce dispositif n'a pas fait la preuve de son efficacité pour permettre une réelle redynamisation des territoires ruraux fragilisés. Les deux parlementaires ont proposé à la Ministre de la cohésion des territoires Jacqueline Gourault de ne pas reconduire ce dispositif inefficace.

11 propositions

À la place, il serait bien plus pertinent de réaffecter les économies ainsi réalisées au soutien des projets économiques des collectivités locales, ce qui renforcerait leur attractivité, explique le rapport qui présente une batterie de 11 propositions pour davantage d'efficacité et une proposition des deux parlementaires pour travailler avec le gouvernement à la mise en œuvre d'une politique renouvelée de soutien aux territoires ruraux à redynamiser.