Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du mardi 4 décembre

Bélier

Vous serez confronté à la mauvaise foi générale. Dans le fond c'est une épreuve bénéfique. Vous progressez dans la force de vos arguments.

Taureau

Vous aimeriez bien vous construire une nouvelle vie avec de l'aventure et de grands espaces. Tout revoir et réaménager, réanimer votre vie intérieure également.

Gémeaux

Le ciel devient orageux dans votre thème, la pluie est continue. Un retour du soleil dès demain. Inutile de s'agiter c'est comme cela.

Cancer

Parfois la réalité a plus d'imagination que la fiction. Vous serez assez amusé de voir à quel point certains ont le chic pour se fourvoyer dans des histoires peu communes.

Lion

Vous êtes parfois un peu trop naïf. Cessez de prendre pour argent comptant tout ce que l'on vous dit. Les bisounourseries n'ont jamais été fertiles et le prince charmant n'existe que dans les contes.

Vierge

Quelques indicateurs contradictoires : vous seriez tenté de penser que les choses s'arrangent quelque peu. En même temps des roulements de tambour annoncent les orages.

Balance

Ne soyez pas trop impulsif. Ça ne rapporte jamais rien. Quelques rebonds dans vos affaires aujourd'hui ce qui prouve bien que les choses ne sont pas si catastrophiques.

Scorpion

Vous avez les nerfs à vif. Les événements n'avancent pas à votre rythme. Vous avez beau ausculter tous les éléments environnants tout reste à la traîne.

Sagittaire

Un éclairage inédit sur une question cruciale. Enfin vous allez pouvoir y voir plus clair et dans la plus grande autonomie. En fait vous progressez.

Capricorne

Vous êtes plutôt en pleine forme. Un esprit pétillant dans un corps presque d'athlète. Élégant et robuste, vous allez abattre une tonne de choses qui s'amoncellent.

Verseau

Quelques petits problèmes d'argent qui vous empêchent de tourner rond. Aucun miracle hélas à l'horizon. Vous vous sentez quelques peu dans l'impasse.

Poissons

Vous allez apprendre certains ragots qui vous feront rire sous cape. Vous ne proférez aucune calomnie, vous avez simplement l'oreille bien aiguisée.