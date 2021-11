Affaire de cocaïne : ”Dépassé par les événements”

On le soupçonne “d’être son bras droit”. Le 25 février dernier, il se fait arrêter au volant d’un véhicule, rue des Frères Lumière à Caen. En voyant la police, il tente de retirer une pochette située dans la porte de sa voiture. Dans celle-ci : 520 grammes de cocaïne. Valeur : 40 000€. Et sur lui : 3 grammes de cannabis. Aux policiers, il nie tout trafic et prétend qu’il ne faisait que livrer la marchandise pour rembourser une dette. Lundi 26 mars, il était jugé pour ses actes devant le tribunal correctionnel de Caen. Le prévenu explique “avoir été dépassé par les événements”. Le président de l’audience souligne un train de vie qui dépasse sa situation de jeune en recherche d’emploi. Des vacances au Maroc, la location d’une Mercedes, de fréquents déplacements jusqu’à Rouen ou en Hollande... Me Aline Lebret, avocat de la défense, persévère : l’enquête n’a jamais prouvé la qualité de trafiquant de son client. F. R. a finalement été condamné à trois ans d’emprisonnement dont deux assortis d’un sursis comportant deux ans de mise à l’épreuve. Il devra aussi payer un amende douanière de 20 800€.