25 % de nécessiteux en plus à la Banque Alimentaire de l'Orne

Le chiffre annoncé par la Banque Alimentaire de l'Orne illustre parfaitement la grogne des Gilets Jaunes et le sentiment qu'ont les Français de ne plus y arriver : alors que la collecte annuelle de la Banque Alimentaire, au profit des plus démunis, aura lieu vendredi 30 novembre 2018 et samedi 1er décembre dans toutes les grandes surfaces de toute la France, les plus démunis de l'Orne bénéficiaires de distribution de nourriture via la Banque Alimentaire, ont augmenté de +25 % en 1 an !…

Collecte annuelle de denrées alimentaires

Pour faire face à cette situation, la Banque Alimentaire de l'Orne s'apprête à distribuer 58 tonnes de nourriture en 2018. Plus de 800 bénévoles sont mobilisés dans ce département, pour recueillir les dons alimentaires à la sortie des magasins durant 2 jours. Denys Pautrel, président de la Banque Alimentaire de l'Orne :

La situation est particulièrement compliquée, explique Denys Pautrel, d'autant que les fonds européens qui ont déjà baissé de 10 % pour le financement des associations caritatives, s'apprêteraient à connaître une nouvelle baisse en 2019.