"Gilets jaunes": Philippe entame les consultations sur la future concertation

Le Premier ministre reçoit jeudi et vendredi les membres du Conseil national de la transition énergétique (CNTE), un organe consultatif sur l'environnement et l'énergie qui réunit 50 membres de divers horizons (patronat, syndicats, ONG environnementales, société civile, élus locaux et parlementaires).

Le chef du gouvernement, qui a déjà rencontré les ONG environnementales mardi midi à l'issue du discours d'Emmanuel Macron, rencontre les autres collèges du CNTE. Jeudi seront reçus successivement des élus des collectivités territoriales (09H00), les représentants du patronat (11H30), les associations de la société civile (15H30), puis les parlementaires (17H00).

Vendredi, ce sont les représentants des syndicats qui seront à Matignon (09H00), puis le président du Conseil économique, social et environnemental, également membre du CNTE, Patrick Bernasconi.

Les rencontres devaient initialement débuter mercredi mais ont été reprogrammées à jeudi et vendredi.

La forme exacte de la concertation, qui doit durer trois mois, reste à établir. Edouard Philippe a donné quelques pistes mercredi matin sur RMC/BFM TV: le Premier ministre souhaite que des représentants des "gilets jaunes" y participent. Et que ces débats aient lieu dans plusieurs villes de chaque département.