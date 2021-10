Rouen. Bientôt une conciergerie privée à Rouen

"Offrez vous le luxe du temps". C'est le slogan qu'a choisi Rachel Froment pour le service de conciergerie qu'elle va créer à Rouen (Seine-Maritime) en début d'année 2019. Une initiative qui est pour l'heure unique dans la capitale normande. "C'est de l'assistanat personnel", explique simplement l'ancienne assistante de direction, habituée par sa profession à être à l'écoute et attentive aux besoins. Elle prévoit de proposer toute une gamme de service : gérer l'administratif (faire un passeport par exemple), prendre rendez-vous chez un spécialiste, passer à la pharmacie, trouver un cadeau pour la mère, l'épouse ou le fils du client, se trouver au domicile pour réceptionner un colis, passer au pressing, ou même organiser des vacances de A à Z… "C'est très large, le but est de personnaliser au maximum la relation avec le client pour créer de la confiance. Je serais leur interlocutrice unique pour respecter une certaine confidentialité", explique la jeune femme.

"J'aime les challenges"

L'idée de cette entreprise a mûri au cours des voyages de Rachel Froment qui a parcouru le monde en "sac à dos" et a beaucoup été dans les hôtels, qui ont souvent leur service de conciergerie. Après avoir vécu à Londres, elle est revenue à Rouen et a eu l'envie de devenir sa propre patronne. "J'aime les challenges", explique-t-elle comme pour justifier à la fois sa création d'entreprise et sa capacité à satisfaire les demandes des clients. Avant de se lancer, la jeune entrepreneuse a tâté le terrain. "Je rencontre les commerçants rouennais que j'ai envie de faire travailler et les retours sont très bons". Elle affirme aussi avoir quelques contrats sous le coude à signer. Une clientèle évidemment haut de gamme pour pouvoir se payer ce genre de service qu'elle va facturer au forfait.