Rouen. Gilets jaunes : la Banque alimentaire de Rouen tire le signal d'alarme

Chaque année, la Banque alimentaire de Rouen et de sa région (Seine-Maritime) distribue des centaines de milliers de repas à des personnes et à des familles en difficulté. Pour parvenir à répondre à une demande toujours plus forte, l'association compte beaucoup sur les deux collectes annuelles organisées auprès des clients dans les magasins et les grandes surfaces. Mais celle du week-end du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre 2018 est menacée.

10 % de toutes les récoltes

"Je ne prends pas les gilets jaunes pour des mauvais garçons ! Il y a dans leurs rangs des gens qui ont des soucis en fin de mois et ça ne me gêne pas du tout qu'ils manifestent, affirme Yves Ligot, le président de l'association dans l'agglomération. Mais s'ils bloquent l'accès aux grandes surfaces, les clients ne pourront pas nous faire de dons."

Des dons de particuliers qui représentent 10 % de la nourriture récupérée chaque année et qui pèsent environ 150 tonnes, soit près de 300 000 repas. Alors, forcément, Yves Ligot espère que les blocages seront levés pour le week-end. Dans le cas contraire, la logistique sera difficile à redéployer à une autre date. "Nous mettons en piste 1 500 bénévoles sur les 125 enseignes dont nous sommes responsables. Est-ce qu'ils seront disponibles dans huit ou quinze jours ? Ça sera sûrement assez difficile, mais s'il faut le faire on essayera", conclut-il.