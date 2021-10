Caen. [ALIMENTATION] Un boulanger n'a pas peur de se lever tôt

Charles Chapron n'a pas peur de se lever tôt. C'est ce qui l'a poussé à s'investir dans son cursus scolaire pour devenir boulanger. "Mon père tenait une épicerie et il allait chercher du pain alors très tôt, j'ai vu comment fonctionnait ce métier". À 18 ans, il est au lycée professionnel François Rabelais d'Ifs et vient de commencer son alternance à la boulangerie Toulorge, rue Saint-Jean à Caen.

Il est donc le représentant normand en section boulangerie pour les Olympiades des métiers qui se déroulent à Caen (Calvados) du 28 novembre au 1er décembre 2018.

"Il va y avoir trois jours d'épreuves consacrées à la confection de pains, de viennoiseries et la dernière consistera à faire un décor". Pour être au top le jour J, Charles s'entraîne avec son coach lors de ses cours au lycée. À court terme, le jeune homme a déjà pensé à son avenir. "J'aimerais voyager pour découvrir ce qui se fait un peu partout dans le monde et puis pourquoi pas, un jour, ouvrir ma boulangerie". Un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer dans le métier ? "Bien réfléchir avant parce que c'est un métier difficile mais si on est sûr alors il faut y aller".

LES MÉTIERS DE L'ALIMENTATION

L'alimentation est l'une des sept catégories représentées pour la finale des Olympiades des métiers qui aura lieu du 28 novembre au 1er décembre 2018 à Caen (Calvados). Les métiers de l'alimentation sont vastes et regroupent plusieurs catégories. Focus sur quatre des sept métiers représentés aux olympiades:

Boucherie

Le boucher choisit et achète les carcasses de viande chez un grossiste. Le boucher doit maîtriser les techniques de découpage et désossage. Il doit également connaître parfaitement bien son produit pour conseiller au moment de la vente sur le temps de cuisson, l'accompagnement. Salaire de début : 1 498 euros brut par mois.

Poissonnerie

Le poissonnier s'approvisionne tôt en poissons et coquillages chez des grossistes ou aux halles. Il doit maîtriser l'ouverture des coquillages, l'écaillage et le vidage des poissons tout en respectant la chaîne du froid. Salaire de début : 1 599 euros brut par mois.

Cuisinier

Le cuisinier confectionne les plats, surveille la cuisson et les donne aux serveurs. Il élabore les menus et calcule les prix des achats et le prix de revient des plats. Il doit savoir travailler vite, debout et souvent sous pression. Ses horaires sont souvent fractionnés. Salaire de début : 1 498 euros brut par mois pour un commis et 1 550 euros brut par mois pour un cuisinier.

Service en salle

L'employé de restaurant prépare la salle et les tables avant l'arrivée des clients. Il les accueille, apporte les plats et sert le vin. Il débarrasse également et nettoie la salle en fin de service. Il faut un grand sens du contact, de la précision et de la maîtrise de soi. Salaire de début : de 1 498 à 1 600 brut par mois selon la durée du temps de travail.