Caen. [INDUSTRIE] L'intégration robotique, entre minutie et travail en équipe

C'est une passion, presque autant qu'un métier. À 21 ans, Fabien Blondel est étudiant à l'Institut Lemonnier de Caen (Calvados) pour devenir chargé d'intégration robotique. Derrière ce titre un peu mystérieux se cache un métier aux multiples facettes. "Le but, c'est de robotiser une tâche pénible, de faire en sorte que le robot le fasse à la place de l'humain", synthétise le jeune homme originaire de Pont-Audemer. Dans la pratique, les applications peuvent être aussi variées que "de la palettisation avant expédition, du tri de steaks hachés pour les mettre en pile ou le bon positionnement des portières, dans l'automobile".

Dans son rôle, l'intégrateur doit donc imaginer le robot adéquat puis l'installer en prenant en compte de nombreux paramètres, comme la sécurité ou la façon dont il va utiliser les outils. "C'est sûr qu'il faut être minutieux et consciencieux pour faire ce métier", affirme Fabien Blondel.

Aux Olympiades des métiers, le jeune homme aura la particularité de se présenter en groupe, avec ses coéquipiers Julie Daigneau et Louis Gillé. "Nous avons de la chance car nous nous complétons bien. Nous avons chacun des compétences particulières", confie Fabien Blondel. Pour bien préparer l'échéance, le groupe a la chance de pouvoir utiliser un robot mis à disposition à l'école, sur lequel il s'entraîne "tous les samedis matins".

Encore au stade des études, Fabien Blondel a déjà une idée bien précise de ce qu'il souhaite pour son avenir professionnel : "Ce que j'aimerais, c'est intégrer une équipe qui suit des installations de robots du début à la fin. Je ne souhaite pas forcément travailler dans un bureau d'études, seulement sur ordinateur. J'ai besoin de faire quelque chose de mes mains !" Une belle performance aux Olympiades des métiers pourrait aider à lui ouvrir quelques portes.

INTÉGRATEUR ROBOTIQUE

Robotiser tout ou une partie d'un système, avec un bras poly-articulé par exemple. C'est le travail au quotidien d'intégrateur robotique. Objectif pour celui-ci : augmenter, grâce aux solutions imaginées puis développées par ses soins, la compétitivité des entreprises qui évoluent dans différents secteurs de l'industrie.

Formation

Après le bac, la formation appropriée est un BTS CRSA (conception et réalisation de systèmes automatiques). Il est possible de poursuivre avec un CQPM chargé d'intégration en robotique industrielle, en alternance. Une école d'ingénieur peut aussi mener à cette profession et offrir des responsabilités importantes au sein de grands groupesAu début de sa carrière, un intégrateur robotique peut prétendre à un salaire moyen de 2 100 euros brut par mois.

Débouchés

Les intégrateurs robotiques peuvent prétendre à des statuts de chargé d'études ou d'affaires. Leur travail s'exerce la plupart du temps, sur une mission spécifique au sein d'une entreprise. La création de sa propre structure n'est pas impossible dans ce secteur d'activité.

Qualités requises

Ouvrir ses yeux et ses oreilles pour se tenir au courant des évolutions technologiques en permanence, avoir un fort goût pour l'électrotechnique, les automatismes et la maintenance, connaître la réglementation sur la robotisation, savoir appréhender parfaitement le besoin du client, sont quelques-unes des qualités requises pour réussir sa formation d'intégrateur robotique et s'épanouir dans ce métier. Le sens de la communication est aussi un prérequis. En effet, après avoir mis en place une installation, l'intégrateur technique est chargé du plan de formation des collaborateurs.