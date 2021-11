La parenthèse à Louvigny, classique et pratique

Je n’ai pas à aller très loin pour apercevoir, ZAC du long cours, à côté d’un hypermarché, La Parenthèse. Sur la façade, l’établissement se présente comme “Brasserie - Grill - Crêperie”. Cela me convient. En entrant, mon regard est immédiatement attiré par le carrelage au sol. Multicolore et de bon goût.



Service courtois

Ce midi-là, La Parenthèse propose un plat du jour à 8,50€ : émincé de volaille servi avec du riz ou des frites, et quelques feuilles de salade. Je jette un bref coup d’oeil à la carte : bruschettas, omelettes et salade en tous genres, andouillette de Troyes grillée sauce moutarde, steak haché à cheval... J’opte finalement pour le plat du jour. Le service est courtois, rapide et le soleil qui tape à travers les grandes parois vitrées est des plus agréables. Le plat est classique mais très correct. En dessert, l’établissement propose des crêpes dont les tarifs varient de 2,20 euros à 4,60 euros. Je me laisse aussi tenter par un cappuccino pour conclure le repas. La Parenthèse, une adresse utile à retenir si votre chemin vous mène à Louvigny.



Pratique. La Parenthèse, sur le parking du magasin Intermarché à Louvigny. Du lundi au samedi midi et le vendredi et le samedi soir. Tél. 02 31 85 18 86.