Caen. La boîte à musique : la suite de la reine des neiges sort dans un an

Alors que l'on fêtera le mardi 4 décembre 2018, les cinq ans de la sortie en France de la Reine des Neiges. On a appris hier, le mardi 21 novembre que la suite des aventures d'Elsa et ses amis sortirait en France dans un an, le mercredi 20 novembre 2019. Un deuxième épisode très attendu. Comme le premier opus, les chansons, marques de fabrique de Disney seront largement mises à l'honneur avec peut-être à venir le nouveau cauchemar des parents. En attendant, la boîte à musique a décidé de vous préparer psychologiquement, ce jeudi 22 novembre.

Zone Libre - La boîte à musique - 22 Novembre Impossible de lire le son.