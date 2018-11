120 gilets jaunes du Perche structurent leur mouvement

L'Assemblée générale mercredi soir 21 novembre 2018 de 120 Gilets Jaunes du Perche, à Saint-Mard-de-Réno (Orne). Les groupes de Mortagne-au-Perche et de Tourouvre ont décidé de fusionner. Une délégation de Gilets Jaunes d'Alençon a assisté à cette réunion. À l'inverse, les percherons vont prochainement se rendre à Alençon.

Une structure départementale Gilets Jaunes dans l'Orne ?

Les comités de Mortagne et de St-Maurice ont décidé leur fusion en un unique comité du Perche Ornais. Une section Gilets Jaunes rattachée au comité percheron doit être créée sur Bellême pour permettre des actions localisées. Seule candidate, Stéphanie Leprince a été élue référente du nouveau comité par acclamation. À moyen terme, l'objectif est de créer une structure départementale de coordination, puis la structure nationale qui fait défaut à ce jour. Il s'agit de garder une bonne image dans l'opinion publique, mais aussi de devenir force de proposition. Stéphanie Leprince, porte-parole des Gilets Jaunes du Perche :

Revendications

La volonté des participants à la réunion est de faire savoir que le mouvement dépasse amplement la question de l'augmentation continue des taxes sur le carburant mais concerne également la baisse générale du pouvoir d'achat des travailleurs et des retraités, le mépris des élites parisiennes et la mort programmée des territoires ruraux ou encore la faillite de notre système démocratique dans lequel le peuple est bâillonné.

Blocus de Mortagne en préparation pour le 24 novembre

L'AG a décidé le blocage de Mortagne tout le week-end du samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018, jour et nuit. Le point de rendez-vous est fixé samedi 24 novembre à 8 heures au rond-point situé à proximité du lieu-dit La Jarretière. Le but est de s'attaquer à l'État, mais en pénalisant le moins possible les citoyens et l'activité économique ; un barrage filtrant sera organisé sur la route nationale 12 pour dévier les automobilistes vers Mortagne, permettant ainsi au marché et aux commerçants de poursuivre leur activité, voire de l'accroître.

Atteindre L'État au portefeuille? - Eric Mas

Cibler l'État

Des actions commandos ponctuelles sont aussi en réflexion contre les intérêts de l'État, au bénéfice des automobilistes, des contribuables, des " administrés ".