CFA 2 : Mondeville prolonge sa série

Cela ne s'était produit qu'une seule fois cette saison, il y a six mois. Opposés à un adversaire mieux classé et performant à l'extérieur, les Mondevillais ont livré une prestation cohérente mais on manqué d'efficacité pour espérer l'emporter. "Je suis preneur du résultat et de l'état d'esprit, indique Jean-François Péron. Je suis satisfait de ce qu'on a produit, même si je suis surtout content qu'on n'ait pas pris de but. Cela récompense le travail des joueurs défensif."

Les Mondevillais, qui n'avaient plus préservé leur cage inviolée depuis deux mois, ont été rarement mis en difficulté en dépit d'un début de match plutôt favorable à leurs adversaires. Ils poursuivent leur série de matchs sans défaite avant de se déplacer à La Montagnarde, sixième de CFA 2. Classé trois rangs plus bas, l'USONM dispose de quatre longueurs d'avance sur la zone de relégation.