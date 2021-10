Caen. [REPLAY] le 7e tour de Coupe de France au cœur du Club Foot

Ligue 1 : Caen, déclic contre Monaco ?

Ligue 2 : Le Havre, qu'attendre de la fin d'année 2018 ?

Coupe de France : Le 7e tour n'a pas réservé de grande surprise, si ce n'est peut-être ; la qualification de l'AS Villers-Houlgate (R3) face à Mondeville. Retrouvez les interviews de Nicolas Fautrat (Saint-Lô), Victor Guerrier (AG Caen) et Éric Ledeux (AS Villers-Houlgate) et les analyses de nos spécialistes quant aux chances normandes pour le 8e tour.

SM Caen, Havre AC et 7e Tour de Coupe de France dans Club Foot Impossible de lire le son.

L'équipe du soir :

Pierre-Charles Binet, Cyril Capron et Julien Hervieu (TO), Mathieu Billeaud (Foot Normand), Christophe Lecuyer (RMC)

Invité : Pierre Leresteux, président de La Ligue de Normandie.