LFB : Mondeville manque encore le break

A deux journées de la fin du championnat, cinq équipes, voire six si Tarbes gagne son appel et récupère ses huit points de pénalités, se tiennent en un petit point. Comme depuis le mois de novembre, Mondeville est à la tête de la meute, avec une longueur d'avance sur quatre poursuivants. Le ballotage est favorable mais l'affaire est loin d'être entendue, faute d'avoir réussi à s'imposer devant Nantes-Rezé vendredi 23 mars (66-64). Pour la quatrième fois consécutive à l'extérieur, les Mondevillaises sont tombées d'un rien. Privées de KB Sharp, elles ont payé une entame de match catastrophique (21-7, 8') et une prestation en dents de scie.

Ne pas dépendre des concurrents directs

"L'idée qui prédomine, c'est celle qu'on n'a pas été suffisamment rigoureux dans notre jeu, qu'on a respecté les consignes trop tardivement ou trop irrégulièrement, souligne Hervé Coudray. Quand on a amené le ballon à l'intérieur, on a fait des dégâts." Mima Coulibaly et Laetitia Kamba ont dominé les débats dans la raquette, y compris au rebond (38 contre 23 !), mais elles n'ont pas été suffisamment bien alimentées. Mondeville, qui était parvenu à combler son retard au cours du deuxième quart-temps en pilonnant dans la raquette (32-32, 18'), est resté aux basques de son adversaire sans jamais réussir à passer devant. Au milieu du dernier quart-temps, avant que Caroline Aubert ne dégaine à trois points, les deux équipes étaient pourtant à égalité (57-57).

"J'ai en tête deux actions en fin de match où on envoie le ballon dans le décor, se remémore Hervé Coudray. On n'a pas appuyé là où ça pouvait faire mal dans les moments importants parce qu'il y avait trop de déchet dans notre jeu." Nantes n'a pas volé sa victoire et Mondeville se retrouve dos au mur. Quels que soient les résultats adverses, il faudra nécessairement gagner le dernier match contre Basket Landes, mercredi 11 avril. Mais pour ne pas dépendre des concurrents directs, il n'y a qu'une solution : vaincre également Arras, samedi 7 avril.