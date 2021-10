Rouen. Hockey sur glace (Magnus) : Rouen se promène à Anglet

Le match.

Un match qui tournait en faveur des Rouennais (après un premier tiers remporté 1-0 sur un but en supériorité numérique de Nicolas Ritz) dans le 2è tiers où les Rouennais prenaient l'avantage 4-1 par deux nouveaux buts de Nicolas Ritz et un de Marc-André Thinel alors que Chase Phelps avait réduit auparavant la marque à 2-1.

Super powerplay pour Rouen

Le dernier tiers donnait encore plus l'avantage aux Jaunes et Noirs qui inscrivaient quatre autres buts par Chad Langlais, Florian Chakiachvili, Mathieu Brodeur et Alex Aleardi pendant que les Angloy inscrivaient deux buts au jeune Gaetan Richard entré au 3è tiers pour faire souffler un peu Matija Pintaric. Un powerplay efficace dans cette rencontre avec pas moins de 6 buts inscrits en supériorité numérique.

Seule ombre au tableau dans ce match la blessure au genou de Nicolas Deschamps au premier tiers qui va passer des examens pour connaitre la gravité se sa blessure et dont la participation au match retour des 8è de finale de CHL mardi 20 novembre 2018, est fortement compromise.