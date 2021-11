On n'demande qu'à en rire : Flop de Constance

Elle a perdu ses moyens et stoppé son sketch. La jeune femme s'est lancée dans un sketch très second degré et bourré d'humour noir, sur un défilé de mode qui se déroulerait au cimetière du Père Lachaise et dans lequel elle incarne une journaliste "fashion", qui présente par exemple "Lady Di dans sa majestueuse robe en tôle de pare-brise, compressée par César." Les blagues vaseuses s'enchaînent devant le jury qui ne rit pas du tout.



C'est ce qu'on appelle un grand moment de solitude. La jeune Constance n'est pourtant pas une novice dans On n'demande qu'à en rire. Avec plus de cinquante passages dans l'émission de Laurent Ruquier, elle est largement rodée à l'exercice. Peut-être un peu trop d'ailleurs car vendredi soir, elle a manifestement manqué de beaucoup d'inspiration.