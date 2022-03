Caen. Vegedream dans la boîte à musique pour l'anniversaire de Samuel Umtiti

L'un des champions du monde de football avec l'équipe de France cet été fête ses 25 ans, ce mercredi 14 novembre 2018. Samuel Umtiti est devenu une star grâce à la célébration de son but en demie finale du Mondial face à la Belgique. Une célébration immortalisée par le Chanteur Vegedream. Le clip a été plus de 63 000 000 millions de fois sur Youtube. Samuel Umtiti, Vegedream et Ramenez la coupe à la maison sont dans la boîte à musique de 14 novembre.

