Caen. Jeff Louis quitte le Stade Malherbe Caen

Le Stade Malherbe Caen (Calvados) a annoncé, ce jeudi 15 novembre 2018, s'être séparé de son milieu offensif Jeff Louis, d'un commun accord. L'international haïtien était arrivé au club en juillet 2015, en provenance du Standard de Liège, en Belgique.

Un prêt à Quevilly-Rouen cette année

Après une première saison avec une vingtaine de matchs disputés et un but inscrit face à Montpellier dans les dernières secondes de la rencontre (voir ci-dessous), Jeff Louis a été touché par plusieurs blessures, et n'en s'est jamais réellement remis.

La saison dernière, il n'a disputé que quelques minutes de jeu, le dimanche 6 janvier 2018, en Coupe de France à Hazebrouck. Il a ensuite été prêté à Quevilly-Rouen, en Ligue 2, pour la deuxième partie du championnat. Il a inscrit deux buts en onze rencontres.

Cette saison, Jeff Louis n'est jamais apparu sur un terrain sous le maillot Rouge et bleu.