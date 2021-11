Pronostics hippiques de Sébastien Limongi pour le Tiercé Quarté Quinté du 25 mars

Hier, sébastien vous a donné le tiercé, le quartè et le quinté dans le désordre.

Ce dimanche le quinté se court à Auteuil, le prix Lutteur III, qui réunit un lot de 18 chevaux sur la distance de 4300 mètres.

Le départ sera donné à 15h08 .

Dans cette épreuve, Sébastien vous conseille 2 bases : le numéro 12 Saint Vivien, qui n'a jamais déçu sur ce parcours et qui est en pleine forme, et le numéro 11 Attikos, qui malgré la surcharge dûe à sa dernière victoire, peut encore l'emporter.

Pour contrer ses favoris, Sébastien vous conseille son coup de coeur du jour, le numéro 2 Thallium, qui vient de bien se comporter dans une épreuve plus relevée..

Il ajoute à sa sélection les numéros 13 Témoin du Calif, le 10 Karibiksturm, le 7 Odysséas, le 1 Lucky to Be, et le 6 Dulcé Léo.

Voici donc le rappel de sa sélection : 12 - 11 - 2 - 13 - 10 - 7 - 1 - 6

Bon gains à tous et à demain !