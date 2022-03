Le-Havre. Mobilisation contre la fermeture de la centrale thermique du Havre

Une centaine de personnels et de prestataires se sont regroupés devant la centrale thermique EDF du Havre (Seine-Maritime) mercredi 14 novembre 2018. Ils protestent contre la fermeture annoncée du gouvernement de toutes les centrales à charbon d'ici 2022. Il reste quatre centrales de ce type en France (Le Havre, Cordemais, Émile Huchet et Provence).

L'emploi

Au Havre, le site fait vivre 1 000 personnes, en emplois directs et indirects (160 salariés EDF travaillent dans la centrale et 100 personnels permanents). Et la reconversion, notamment vers l'éolien, ne convainc pas. Écoutez Frédéric Guérin, le secrétaire CGT de la centrale thermique du Havre :

Le gouvernement a annoncé la fermeture des centrales à charbon, comme ici celle du Havre, pour 2022. - Gilles Anthoine

L'Ecocombust

Les syndicats estiment également qu'il existe des solutions pour moins polluer, notamment en utilisant l'Ecocombust. Il permet de brûler, avec le charbon, du bois de récupération et des déchets verts. Cela réduit par trente l'impact du CO2. Ce nouveau combustible est actuellement en test.

Mix énergétique

L'indépendance énergétique est également une préoccupation des personnels. Le charbon a sa place selon Frédéric Guérin. Écoutez-le :

Les quatre centrales thermiques de France ont une puissance de 3 000 mégawatts, soit environ 350 000 foyers. Pour les remplacer, il faudrait 600 éoliennes et 50 km2 de panneaux solaires.