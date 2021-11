Idées loisirs Normandie : Week-end du 24 et 25 mars

En préparation du festival 2012, Polyfollia convie les choristes amateurs de la région à des soirées découvertes dans chacun des trois départements. La manifestation leur sera présentée ainsi que les diverses possibilités de participation qui leur sont offertes. Ce soir RDV à l'IUT de Saint Lô à 18h.





Concert de Karimouche à la Ferté Macé dès 20h30.





Demain vous avez rendez-vous avec la 30ème course de côte automobile d'Hebecrevon-Agneaux. Horaires des essais libres : dimanche à 08 h 00 - Horaires essais chrono à 10 h 30, la course s'élance à 13h30.





Dimanche au théâtre d'Alençon découvrez le spectacle « Tout le monde connait la chanson » avec les plus grandes bandes originales de film. Il reste des places pour la représentation de dimanche à 17h.





Soirée concert à l'Entracte à Saint Lô. Juste à côté du cinémoviking, vous pourrez écouter le groupe h91, un style poprock tel que les beatles supertramp... C'est à 21h.





Stage découverte de cirque avec CREA à Mondeville. L'initiation sera suivie par un goûter sous le chapiteau. Le stage est ouvert à tous à partir de 4 ans. Profitez en également pour inscrire les plus jeunes aux stages des vacances de Pâques.





Ce soir Herman Düne est en concert au BBC à Hérouville Saint Clair. Le trio franco-suédois, à l’aise avec la folk pop dans la lignée de Neil Young, le rock façon Velvet ou l’anti folk Lo Fi made in NYC est un habitué du BBC. Ils ont conquis le public de beauregard en 2011 et reviennent tout à l'heure à 20h. Il y aura aussi en prime les normands d'I Arkle.



Jusqu'à dimanche, c'est la 65 ème foire de Lisieux et du Pays d'Auge. Nombreux exposants autour de la maison & le plein Air, produits ingénieux, ameublement & décoration, artisanat, vins & gastronomie, automobile & moto, multimédia, tourisme et loisirs, nature & bien-être, etc. Animations , spectacles, concours et expositions. C'est au parc des expositions de Lisieux.





A Flers, ce samedi de 10h à 17h c'est le forum des jobs d'été organisé par la Mission Locale des Jeunes du Pays du Bocage et le Point Information Jeunesse, au Forum de Flers.





L'IUT Cherbourg-Manche accueille depuis hier un salon des véhicules électriques. Bvous pourrez essayer tous ces véhicules pas toujours connus du grand public comme des vélos électriques, des segway et bien sûr des voitures. Sur place aussi, « Gim'eole » à la découverte des éoliennes urbaines. RDV de 9h à 17h.





Ce week-end, Rendez-vous à Durcet dans l'Orne, au "Petit salon du livre de poésie". Jusqu'à demain de nombreuses animations sont organisées en cette période du printemps des poètes. Des balades poétiques et des rencontres avec les auteurs et éditeurs de la région sont aussi au programme. RDV à 15h pour la marche et demain de 10h à 18h à la salle des fêtes.









Venez écouter de la musique originale chez l'asso la classe à St Hilaire sur Risle. C'est de la real country music avec le groupe CATTLE CALL. C'est un string-band composé d’un violon, d’un ukulélé,d’une guitare et d’une contrebasse.. Ca commence à 21h.



Ce sont les 2 derniers jours du tour de Normandie cycliste ! Tendance Ouest vous accompagne aux points clés du parcours. Aujourd'hui étape de 153km entre Brécey et Bagnoles de l'Orne. Demain le final arrivera évidemment à Caen. Suivez cette course au plus près en écoutant Tendance Ouest et en vous connectant sur tendanceouest.com





Ce soir à 18h , match de division d'honneur entre le FC Saint Lô et l'ASPTT Caen. Un match entre 2 équipes bien classées et en forme dans ce championnat, à voir au stade Louis Villemer de Saint Lô.





Soirée punk au labo sonore de Chérisay. Venez écouter PAT KEBRA + X PULSION + LES CLES A PIPE + THE LAST FUCKIN' DELIGHT à partir de 21h.







Le festival « aspects »qui met en avant la musique contemporaine continue ses animations jusqu'à demain. Venez écouter toutes ces compositions créées en Normandie. Toutes les infos sont sur tendancoeuest.com







Cet après-midi, master class de jazz organisée par la ferme culturelle du Bessin à Esquay sur Seulles. Le célèbre saxophoniste André Villéger viendra prodiguer ses conseils entre 15h30 et 18h30, avis à tous les musiciens. Et tous le monde est convié à la jam session programmée entre 21 et 00h30 ,la participation est libre.





Ce soir à "la grange" de Landisacq (près de Flers), soirée concerts organisée par l'association "Tailleurs de Rock", avec les groupes Undobar (duo acoustic rock de Caen) et The Crying Machine (trio rock/psyché de Paris/St Lo). La soirée débutera à 20h30. Le tarif d'entrée est de 5 euros.