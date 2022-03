Caen. L'entraîneur du PSG Thomas Tuchel sur les terrains du Stade Malherbe

Football. Thomas Tuchel, l'entraîneur allemand du Paris-Saint-Germain, s'est rendu sur les terrains d'entraînement et dans les installations du Stade Malherbe Caen (Calvados) ce lundi 12 et mardi 13 novembre 2018. Il a réalisé le recyclage de son Diplôme d'entraîneur professionnel de football. Et en a profité pour venir saluer les jeunes du centre de formation.