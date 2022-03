Caen. [REPLAY] : les bilans des pros, France-Espagne Espoirs et Football Globe-trotters au menu du Club Foot

Le menu du soir

- En Ligue 1 et Ligue 2, l'équipe du Club Foot est revenue sur les bilans du SM Caen et du Havre AC après un tiers de championnat.

- National (1, 2, 3)/ Régionale (1,2) : Découvrez le panel des leaders des différents championnats avec cette semaine, un focus sur l'US Granville en Nationale 2 avec l'entraîneur, Johan Gallon.

- International : France-Espagne Espoirs, c'est lundi 19 novembre prochain au stade Michel d'Ornano, un événement toujours apprécié en région que de recevoir des matchs internationaux.

- La découverte : Ce lundi soir, l'association Football Globetrotters était mise à l'honneur. De retour d'Argentine, les jeunes normands qui l'ont créé ont fait le bilan et ont tracé leur avenir pour continuer de venir en aide aux jeunes footballeurs du monde entier.

Tout cela avant les Tops et Flops de la semaine et les fameux pronos "spécial coupe de France" cette semaine !

Réécoutez le Club Foot en intégral :

La team du soir :

Pierre-Charles Binet (réalisation), Jo "Coach" Gallon (Granville) + Fred "Doc" Paing, Pierre-Maxime Leprovost (La Manche Libre), Julien Hervieu (TO, Caen), Cyril Capron (TO, Le Havre) et Baptiste Fauvel (Football Globe-trotters) étaient en plateau.