Rouen. À Rouen, Il frappe son épouse qu'il soupçonne d'adultère

Marié dans un pays étranger, ce couple a un enfant qui vit hors de France dans la famille du prévenu. Le lundi 20 novembre 2017 à leur domicile de Rouen (Seine-Maritime), il appelle la police pour se plaindre de coups que son épouse lui aurait adressé à la suite d'un différend conjugal. Les policiers découvrent la victime portant des traces de sang sur le visage. On l'interroge sur les circonstances de l'incident. Elle décrit les violences qu'elle vient de subir pour avoir osé lui demander de récupérer son téléphone portable, qu'il cachait, la soupçonnant d'adultère, confie-t-elle.

Elle dit avoir été jetée à terre et étranglée par son conjoint avant d'appeler son frère à l'aide, dont le prévenu craint la réaction au point de bloquer la porte d'entrée de leur domicile. Le prévenu, âgé de 36 ans, est entendu à son tour et certifie ne pas avoir frappé sa conjointe, ajoutant qu'il a déjà déposé une main courante au commissariat pour injures et menaces proférées par son épouse. Puis il décrit la scène de violences qui vient de se dérouler, affirmant qu'elle s'est blessée toute seule en heurtant un lavabo de la tête.

Il dit être victime

La victime, auditionnée, affirme qu'elle a subi les coups de son conjoint, arguant des cinq jours d'incapacité totale de travail qui lui sont octroyés au vu de plusieurs dizaines d'hématomes constatés par certificat médical. Le prévenu conteste ces allégations et déclare : "je me suis défendu, c'est tout", en ajoutant qu'il voulait divorcer. Son casier judiciaire est vierge. Pour la partie civile, "le prévenu n'assume pas ses actes". Le ministère public affirme que le prévenu "ne peut se dédouaner de ses responsabilités". Sa défense soutient que "rien ne vient démontrer un contexte de violences". À l'issue de ses délibérations à l'audience de ce jour mardi 23 octobre 2018, le tribunal le déclare coupable et le condamne à une peine de six mois de prison entièrement assortis du sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans.