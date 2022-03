Rouen. Vents violents : le feu d'artifice reporté à Rouen

C'est le principe de précaution qui prévaut. En raison des vents violents annoncés par météo France dans la soirée du vendredi 9 novembre 2018, le feu d'artifice de la foire Saint-Romain prévu à 22h30 est reporté.

Il va être tiré vendredi 16 novembre à 23 heures, selon Jean-Loup Gervaise, adjoint au maire en charge des foires. "On a vu cela avec l'artificier et les conditions météo devraient le permettre."

météo #Rouen En raison du coup de vent au delà des limites de sécurité, le feu d'artifice de la foire saint Romain prévu vendredi 9 novembre à 22:30 est reporté à une date ultérieure. L'éventualité d'une fermeture anticipée en début de soirée sera examinée demain. pic.twitter.com/TDQ47tbxyx — Jean-Loup GERVAISE (@jlgervaise) 8 novembre 2018

Une fermeture anticipée

Reste à décider d'une éventuelle fermeture anticipée, vendredi soir, en fonction de l'évolution de la situation. "Si on passe en vigilance orange, on fermera plus tôt", indique l'élu. Il précise que dès 90 km/h, les manèges ne peuvent plus tourner et les abris des restaurants sont menacés.

La décision d'une éventuelle fermeture anticipée doit tomber en début d'après-midi.