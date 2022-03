Le-Havre. Agglo du Havre : une série de cambriolages de 2015 élucidée

Mercredi 7 et jeudi 8 novembre 2018, un voleur et son complice ont été placés en garde à vue pour une série de douze cambriolages en 2015 sur Gonfreville-l'Orcher, Harfleur et Le Havre (Seine-Maritime). Un receleur a été lui aussi interpellé mais relâché sans poursuite.