Rouen. Pour David Giguel, le FC Rouen est "sur la bonne voie"

Quel bilan faites-vous du début de saison de votre équipe ?

Je dirais qu'on a fait un début de saison correct. Les contenus de matches sont intéressants. Dans une reconstruction, c'est essentiel de mettre les bases en place et c'est ce qu'on a fait. Après, il faut que les joueurs arrivent à mieux se trouver dans le domaine offensif pour mettre plus de buts. Ce n'est pas que les attaquants mais toute l'équipe, l'apport des latéraux, les milieux, les premières relances…

Vous vous attendiez à ce que la mayonnaise prenne aussi vite ?

C'est jamais facile de reconstruire, on ne sait pas où l'on va. Ce qui est important, c'est que les joueurs bossent bien à l'entraînement et ils ont compris que le collectif est la chose la plus importante. Ça permet de dire qu'on est sur la bonne voie !

Le point noir, c'est l'élimination en Coupe de France…

La coupe c'est particulier donc c'est dur de fixer un objectif. Une chose est sûre, c'est que c'est jamais agréable de sortir, surtout contre une équipe de niveau inférieur. On a beaucoup d'occasions, on tire deux fois sur la barre et on se fait sortir sur une contre-attaque. Ce n'est pas un mal pour un bien par rapport au championnat, j'espérais mettre le club en valeur et pourquoi pas faire venir une équipe professionnelle à Diochon pour les supporters.

Le championnat est homogène, mais le FCR peut-il se mêler à la lutte pour la montée ?

C'est difficile à dire tant qu'on n'a pas joué toutes les équipes de la poule… Je pense que ça va se jouer à très peu de choses. Les équipes qui finiront dans le trio de tête auront des joueurs capables de faire les efforts pour l'équipe. Pour l'instant on est dans ce qu'il faut à ce niveau-là, je n'ai rien à reprocher aux joueurs !

Le changement de statut du club, qui passe en Société par actions simplifiées (SAS) vous concerne-t-il ?

Les dirigeants m'ont expliqué le pourquoi du comment, je leur fais confiance. Ils pensent que c'est la meilleure voie pour faire progresser le club. Ce sont eux qui dirigent. Moi, je n'aimerais pas que l'on vienne me dire "David, demain il y a intérêt que l'on joue en 4-4-2 ou en 4-3-3." Chacun son truc !